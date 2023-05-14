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На Украине назвали сумму для восстановления тепловой генерации

ДТЭК: для восстановления тепловой генерации на Украине необходимо почти $150 млн
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Для восстановления тепловой генерации на Украине необходимо 5,5 млрд гривен ($150 млн), сообщил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук в эфире телеканала «Рада».

Сухарук отметил, что в стране повреждено 75% объектов тепловой генерации. Кроме того, в ремонте нуждаются 12 тыс. км ЛЭП и почти 4 тыс. распределительных подстанций. Он также заявил, что ДТЭК нужно отремонтировать девять энергоблоков мощностью 1,5 гигаватт (ГВт).

Российское Минобороны заявляло о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по украинским объектам военного управления и энергетической системы. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия украинских властей, в том числе на взрыв на Крымском мосту.

По оценке Всемирного банка и Программы развития ООН, большая часть ущерба энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины приходится на электроэнергетику — примерно $6,5 млрд (по состоянию на начало апреля 2023 года).

Теги
Украина тепловая энергия
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