Из Москвы-реки вместо выброшенных самокатов достали два автомата и пять магазинов патронов

В Москве-реке нашли два автомата и пять магазинов с патронами

Два автомата и пять магазинов с патронами выловили из Москвы-реки в столице, когда искали выброшенные в воду электросамокаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее о выловленных из реки автоматах сообщил телеграм-канал «112». По его данным, оружие обнаружили специалисты службы безопасности сервиса проката Urent. Они сообщили о находке в полицию.

«Приехавшие на место специалисты при помощи специальных магнитов достали из воды находку. Но оказалось, что это не электросамокаты, а два автомата и пять магазинов с патронами», — сказал собеседник ТАСС.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и сервису Urent.

В апреле в поселении Раменское в Подмосковье обнаружили гранатомет. Оружие было найдено местным жителем на свалке. После этого мужчина сообщил о находке в полицию. Сотрудники полиции изъяли оружие.