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В Раменском на свалке нашли гранатомет

В Подмосковном Раменском на свалке нашли американский гранатомет

Житель подмосковного Раменского нашел на помойке гранатомет. Об этом пишут телеграм-канал Mash и «Известия» со ссылкой на источники.

Как пишет газета, мужчина, который в публикации назван «дядей Валерой», собирал на мусорке картон и жестяные банки. «Прямо за супермаркетом, в мусорном контейнере он заметил странный тубус, который оказался натовским гранатометом SMAW», — говорится в сообщении.

После этого мужчина сообщил о находке в полицию. Сотрудники полиции изъяли оружие.

Mash уточняет, что был найден гранатомет АТ-4 шведского производства. Гранатомет оказался стреляным. Сейчас сотрудники выясняют, как оружие оказалось на свалке в Подмосковье.

Ранее в подмосковном городе Лосино-Петровский в сарае на участке одного из местных жителей сотрудники МВД и ФСБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и патронов к нему. Владельцем сарая оказался электрик Филиппов М. Е. Против него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 222 УК (покушение на незаконный сбыт оружия). Его задержали.

Теги
Московская область Раменки оружие МВД
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