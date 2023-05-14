Появилось видео с избирательных участков на выборах президента и парламента Турции

Как проходит голосование на выборах в Турции. Видео

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В Турции открылись избирательные участки на выборах президента страны.

Главными кандидатами являются Кемаль Кылычдароглу от Республиканской народной партии и действующий президент и глава Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган.

Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно получить больше 50% голосов. Если никто из них не сможет этого сделать, между лидерами голосования состоится второй тур — он намечен на 28 мая.

По данным исследования общественного мнения от компании Konda, проведенного 6–7 мая среди 3480 человек из 35 провинций, Эрдоган набрал 43,7% голосов, а Кылычдароглу — 49,3%.