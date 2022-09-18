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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург заявил об обновлении штаммов COVID-19 раз в восемь месяцев

Смена циркулирующих штаммов у коронавируса происходит быстрее, чем у гриппа, — примерно раз в восемь месяцев. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы два с половиной года живем в условиях пандемии, за это время три раза поменялся штамм. И дальше так примерно будет, примерно раз в восемь месяцев. Смена циркулирующих штаммов при COVID происходит немного быстрее, чем при гриппе», — сказал он.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

По словам Гинцбурга, нынешние штаммы коронавируса (ВА.4 и ВА.5) сильно отличаются от тех, что были в начале пандемии. «Последовательностью в первую очередь, свойствами. Симптоматика не очень отличается. ВА. 2.75, например, ушел, он не такой жизнеспособный», — добавил он.

В середине августа в России выявили штамм, сочетающий в себе черты «омикрона» и «дельты», — это большая редкость, поскольку штамм «дельта» практически исчез. Этот штамм неофициально называют «русский делькатрон».

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась. «В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью», — указали там.

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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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