Ракета SpaceX с интернет-спутником ViaSat Americas весом 6 т стартовала на орбиту

Ракета SpaceX с интернет-спутником массой более 6 т стартовала на орбиту

Video

Ракета американской космической компании SpaceX стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником ViaSat-3 Americas массой 6,7 т. Об этом сообщает SpaceX в своем Twitter.

Спутники ViaSat-3 работают в ка-диапазоне, используемых для спутниковой радиосвязи и радиолокации. Эта серия устройств имеет восемь солнечных панелей, которые могут генерировать около 25 киловатт энергии — это один из самых высоких показателей мощности для любого спутника связи, сообщает портал новостей о космосе NASA Space Flight.

Запущенный 1 мая спутник является первым из трех аппаратов, которые по совокупной пропускной способности в два раза превышают возможности всех коммерческих интернет-спутников на орбите. Срок функционирования аппарата составляет 15 лет.

Также на борту миссии находятся спутники связи MicroGEO компании Astranis и дистанционного зондирования Земли GS-1 от Gravity Space. Спутник MicroGEO должен обеспечить связь во всем штате Аляска.

29 апреля SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с этим спутником за минуту до взлета. В компании объяснили, что причиной отмены стали «суровые погодные условия». Этот перенос был не первым, ранее пуск планировали на 28 апреля, его также отменили из-за погоды.

Viasat Inc. — американская компания, которая является поставщиком высокоскоростных спутниковых широкополосных услуг и безопасных сетевых систем. Спутник этой компании планировали вывести на геостационарную орбиту со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде.