SpaceX вывела на орбиту восьмую с начала года группу спутников Starlink

Фото: Bill Ingalls / Getty Images

SpaceX в восьмой раз с начала года запустила ракету-носитель Falcon 9 с 51 интернет-спутником Starlink на околоземную орбиту. Трансляция полета ракеты велась в Twitter-аккаунте компании.

Falcon 9 стартовала с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. «Подтверждено развертывание 51 спутника Starlink», — говорится в сообщении SpaceX. Ракета-носитель стартовала приблизительно в 21:38 мск (05:38 по местному времени). Она совершила посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая размещена в Тихом океане в 670 км от базы, уточняет SpaceX.

Ранее запуск восьмой партии спутников переносился из-за плохой погоды. Компания вывела на орбиту свыше 4 тыс. таких спутников с мая 2019 года, когда была запущена программа.

Всего SpaceX собирается вывести на орбиту 29 988 своих устройств, однако в 2022 году Федеральная комиссия по связи США дала разрешение только на 7500 из них.

Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которого служит обеспечение глобального доступа к интернету по всему миру. В прошлом сентябре глава компании Илон Маск заявил, что сеть активировалась по всей планете, включая Антарктику.