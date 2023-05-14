В Турции началось голосование на выборах президента

Избирательные участки на президентских и парламентских выборах в Турции открылись в 8 утра. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Выборы пройдут на территории 81 провинций страны. Голосование продлится до 17:00.

На президентских выборах борются три кандидата: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов.

Согласно экзит-полам, основная борьба развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу. По данным исследования общественного мнения от компании Konda, проведенного 6–7 мая среди 3480 человек из 35 провинций, Эрдоган набрал 43,7% голосов, а Кылычдароглу — 49,3%. Синан Оган набрал 4,8%. Для победы одному из кандидатов нужно получить больше 50% голосов. Если никто из них не сможет этого сделать, между лидерами голосования состоится второй тур — он намечен на 28 мая.

Эрдогану 69 лет, он занимает пост главы государства с 2014 года, до этого, с 2003 года, он был премьером. 21 апреля он официально вновь выдвинулся кандидатом в президенты Турции. Он возглавляет Партию справедливости и развития и баллотируется от правого «Республиканского альянса», в который также входят Партия националистического движения и две малые партии, не представленные в парламенте.

Кылычдароглу 74 года, он возглавляет Республиканскую народную партию (РНП; старейшая партия в стране и вторая по числу мандатов в парламенте после блока Эрдогана). На пост президента он был выдвинут Народным альянсом, состоящим из шести партий.