Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
В Турции началось голосование на выборах президента Политика, 08:26
FT узнала о планах G7 и ЕС запретить «перезапуск» российских газопроводов Бизнес, 08:10
10 фактов о Реджепе Тайипе Эрдогане Политика, 08:00
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 07:49
Минфин предложил разрешить внеплановые проверки ювелиров Бизнес, 07:45
МИД заявил о планах привлечь страны ШОС и БРИКС к проектам по Арктике Политика, 07:18
Великобритания выступит за усиление поддержки Украины на саммите G7 Политика, 06:41
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
На границе Мексики и США усугубился гуманитарный кризис из-за мигрантов Общество, 06:41
Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе дверей в Тольятти Общество, 06:05
Военные сообщили об уничтожении двух пунктов дислокации ВСУ в Запорожье Политика, 05:37
В Тернопольской области второй раз за ночь сообщили о взрывах Политика, 05:27
Мэр оценил сложность восстановления сгоревшей части завода в Тольятти Общество, 05:14
В Магаданской области охотник застрелил другого, приняв его за медведя Общество, 04:45
Новый гендиректор Twitter впервые отреагировала на свое назначение Маском Технологии и медиа, 04:41
Выборы президента Турции ,  
0 

В Турции началось голосование на выборах президента

Голосование на выборах президента и в парламент Турции началось в 08:00

Избирательные участки на президентских и парламентских выборах в Турции открылись в 8 утра. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Выборы пройдут на территории 81 провинций страны. Голосование продлится до 17:00.

На президентских выборах борются три кандидата: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов.

Согласно экзит-полам, основная борьба развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу. По данным исследования общественного мнения от компании Konda, проведенного 6–7 мая среди 3480 человек из 35 провинций, Эрдоган набрал 43,7% голосов, а Кылычдароглу — 49,3%. Синан Оган набрал 4,8%. Для победы одному из кандидатов нужно получить больше 50% голосов. Если никто из них не сможет этого сделать, между лидерами голосования состоится второй тур — он намечен на 28 мая.

Эрдогану 69 лет, он занимает пост главы государства с 2014 года, до этого, с 2003 года, он был премьером. 21 апреля он официально вновь выдвинулся кандидатом в президенты Турции. Он возглавляет Партию справедливости и развития и баллотируется от правого «Республиканского альянса», в который также входят Партия националистического движения и две малые партии, не представленные в парламенте.

Кылычдароглу 74 года, он возглавляет Республиканскую народную партию (РНП; старейшая партия в стране и вторая по числу мандатов в парламенте после блока Эрдогана). На пост президента он был выдвинут Народным альянсом, состоящим из шести партий.

Читайте на РБК Pro
«Это карма»: как главного активиста Уолл-стрит обвинили в мошенничестве
Ребенок просит завести питомца: как принять решение
Как не дать сожалениям испортить жизнь: объясняет Дэниел Пинк
Что в случае смерти владельца бизнеса поможет наследникам спасти активы
Теги
Турция выборы президента голосование парламент
Материалы по теме
Песков отверг обвинения оппозиции Турции о вмешательстве в выборы
Политика
Политики Турции высказались об обвинениях в адрес России о вмешательстве
Политика
Как выглядит предвыборная агитация в Турции. Фоторепортаж
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter