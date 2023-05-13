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В Киеве произошел пожар рядом с телевышкой

В Киеве рядом с телевышкой загорелся мусор на площади 20 кв. м
Киевская телебашня
Киевская телебашня (Фото: Sergii Kharchenko / Zuma / Global Look Press)

В Киеве начался пожар рядом с телевышкой, сообщает издание «Страна.ua». Рядом с вышкой распространяются клубы черного дыма.

Как заявила «24 каналу» спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага, пожар начался в Шевченковском районе, там загорелся мусор на площади 20 кв. м. На место уже отправились экстренные службы.

В ночь на 13 мая на территории Александровской больницы Киева, которая находится в Печерском районе, произошел пожар в автомобиле скорой медицинской помощи. При ликвидации огня был найден труп женщина, еще одна пострадавшая получила ожоги. Причину возгорания в местной администрации не уточнили. «Страна.ua» сообщала, что автомобиль взорвался, но власти это не подтвердили.

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