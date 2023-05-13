Власти Киева ответили на сообщения о взрыве

Власти Киева: в городе не было взрыва, на территории больницы сгорела машина скорой

Взрывов в Киеве, о которых писали Strana.ua и другие украинские СМИ, не было, воздушная тревога в городе не объявлялась, сообщает столичная военная администрация.

По данным властей, на территории Александровской больницы, которая находится в Печерском районе, произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи. При ликвидации пожара нашли труп женщины; еще одна женщина получила ожоги.

Пожар потушили. Его причину в администрации не уточнили, но Strana.ua писала, что автомобиль взорвался. Власти это не подтвердили.

В ночь на 13 мая воздушная тревога объявлена в ряде областей в центральной и южной частях Украины. Она регулярно звучит с октября 2022 года. Власти неоднократно сообщали о взрывах и повреждении энергообъектов. Минобороны России утверждает, что наносит ракетные удары только по объектам военного управления и энергетической системы страны. Президент Владимир Путин называл обстрелы ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отвергает свою причастность.