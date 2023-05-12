МЧС: в Норильске ликвидирован крупный пожар на складе через сутки после возгорания

На ликвидацию пожара на складе в Норильске ушли сутки

Фото: МЧС России по Красноярскому краю

Крупный пожар на складе в Норильске ликвидирован, сообщает МЧС по Красноярскому краю.

«Ликвидация в 19:01 по местному времени, площадь 4000 кв. м», — заявили в МЧС. Пожар тушили 57 человек личного состава и 18 единиц техники.

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Склад загорелся 11 мая, его тушение заняло сутки.

6 мая в поселке Первомайский Свердловской области произошел пожар на складах. Сотрудники МВД и МЧС эвакуировали 400 человек из 15 соседних жилых домов.

Источники «Интерфакса» и ТАСС в экстренных службах утверждали, что в области загорелся склад с порохом. При тушении огня пострадал пожарный.

В МЧС полагали, что огонь перекинулся на склады из лесов, где также разгорелись пожары. В «Авиалесоохране» со ссылкой на данные видеонаблюдения сообщили, что огонь, наоборот, перекинулся на леса со стороны складов.