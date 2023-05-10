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В Минздраве объяснили идею дать часть врачебных обязанностей медсестрам

НИИ Минздрава: перераспределение обязанностей не создаст допнагрузку на медсестер
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Передача части обязанностей врачей медсестрам позволит повысить доступность медицинской помощи «без потери качества в рамках имеющихся ресурсов», этот вопрос актуален в большинстве странах мира, заявили в пресс-службе Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, пишет «Коммерсантъ».

«Суть перераспределения функций в данном контексте заключается в том, чтобы пересмотреть исторически сложившиеся в медицинской организации процессы («у нас так всегда было»)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что часть функций, которые не требуют специальных навыков, могут передать от медсестер к немедицинским сотрудникам поликлиник, а потому «речи о дополнительной нагрузке на медработников среднего звена ни в коем случае не идет». Назначать лечение сможет по-прежнему только врач и в некоторых случаях фельдшер, пообещали в Минздраве.

Медсестрам предложили передать обязанности по подготовке списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров, проведению санитарно-гигиенического просвещения населения, медосмотров, посещению маломобильных пациентов на дому для динамического наблюдения, диспансерному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями и др.

При этом большинство медсестер (63,7%) не поддержали инициативу, отметив, что уже и так перегружены, выяснил в результате опроса сервис «Актион Медицина». Каждый пятый опрошенный (18,9%) назвал оптимальным существующее распределение обязанностей между врачами и медсестрами, а 7,3% выразили опасения, что пациенты будут больше доверять врачам, а не медсестрам.

Вместе с тем, большинство врачей идею одобрили (62,3%), из них почти половина (46,2%) призвали «разгрузить врача», а 16,1% рассказали, что в их организациях часть функций уже передана медсестрам.

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