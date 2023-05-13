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Осенью США завершат ликвидацию запасов химического оружия

Байден: США готовы в срок, к осени 2023-го, ликвидировать свои запасы химического оружия

Соединенные штаты намерены полностью уничтожить свои запасы химического оружия к осени текущего года. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

«Мы находимся на пути к завершению уничтожения наших запасов химического оружия к осени этого года», — говорится в сообщении.

При этом в феврале заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс говорила, что США намерены ликвидировать запасы химического оружия весной.

В мае прошлого года посольство России в США призвало Вашингтон уничтожить свой арсенал химического оружия. В посольстве отметили, что США остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ.

Россия уничтожила свои последние запасы еще в 2017 году. Речь шла о двух снарядах общим весом 1 кг. Это было все, что осталось от 40 тыс. т запасов.

Теги
США Джо Байден химическое оружие ОЗХО
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