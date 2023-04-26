Пилоты разбившегося в Мурманской области МиГ-31 катапультировались

МиГ-31 (Фото: Минобороны РФ)

Пилоты истребителя МиГ-31, который разбился в Мурманской области, успели катапультироваться. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказали в ведомстве.

Самолет разбился 26 апреля в безлюдном месте при выполнении учебного полета, сообщило Минобороны. По данным источника «Известий», авария произошла в районе Мончегорска, расположенного в 115 км к югу от Мурманска в центральной части области. ТАСС передавал, что самолет упал в озеро. Baza пишет, что самолет упал в озеро в поселке Риж-Губа.