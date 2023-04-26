Пилоты разбившегося в Мурманской области МиГ-31 катапультировались
Пилоты истребителя МиГ-31, который разбился в Мурманской области, успели катапультироваться. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
«Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказали в ведомстве.
Самолет разбился 26 апреля в безлюдном месте при выполнении учебного полета, сообщило Минобороны. По данным источника «Известий», авария произошла в районе Мончегорска, расположенного в 115 км к югу от Мурманска в центральной части области. ТАСС передавал, что самолет упал в озеро. Baza пишет, что самолет упал в озеро в поселке Риж-Губа.
МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в ОКБ-155 (ныне АО «РСК «МиГ») на базе МиГ-25 в 1970-х годах. Имеет несколько современных модификаций. Экипаж самолета — два человека, скорость — до 3,2 тыс. км/ч, дальность полета — до 3 тыс. км, боевая нагрузка — 3 тыс. кг.