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В Москве задержали разыскиваемого Интерполом спортсмена

ТАСС: в Москве со стрельбой задержали разыскиваемого Интерполом выходца из Азербайджана
Задержанный в Москве Джаббар Юсифи — призер юношеской Олимпиады 2014 года от сборной Азербайджана, разыскивался Интерполом в том числе за убийство в Днепре. По данным ТАСС, в ходе погони полицейские открыли стрельбу
Джаббар Юсифи
Джаббар Юсифи (Фото: Джаббар Юсифи / VK)

Полицейские в Москве со стрельбой задержали уроженца Азербайджана, спортсмена Джаббара Юсифи, которого разыскивал Интерпол по подозрению в умышленном убийстве на Украине и незаконном хранении оружия в России. Об этом сообщают ТАСС и «112».

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, автоинспекторы на посту ДПС на МКАД потребовали водителя автомобиля остановиться для проверки документов. Он проигнорировал требования и продолжил движение. «Началась погоня, в одном из дворов мужчина бросил машину и попытался скрыться. Правоохранители вынуждены были открыть стрельбу для его задержания», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проверки было установлено, что задержанным оказался уроженец Азербайджана спортсмен Джаббар Юсифи, который находится в базе розыска Интерпола. «Россия разыскивает мужчину за незаконное хранение оружия, Украина — за умышленное убийство», — добавил собеседник.

Как пишет «112», 29-летний Джаббар Юсифи — серебряный призер юношеской Олимпиады 2014 года от сборной Азербайджана, — несколько лет скрывался от силовиков после того, как застрелил мужчину в Днепре. Доехав до Реутова он выбежал из машины и попытался скрыться от полицейских во дворах, однако после двух предупредительных выстрелов в воздух, сдался.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве, обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СКР по Москве.

В конце февраля прошлого года — после начала российской спецоперации на Украине — Киев при поддержке Великобритании обратился с просьбой о приостановке членства России в Интерполе. В организации исключать Россию отказались, однако решили изменить процедуру приема запросов от российской стороны.

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