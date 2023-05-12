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Шадаев заявил о риске лишиться аккредитации для двух тысяч IT-компаний

Шадаев: у 2 тыс. IT-компаний заберут аккредитацию из-за отказа раскрыть налоговые данные
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Почти 2 тыс. из 22 тыс. российских IT-компаний могут быть лишены аккредитации, так как они не подали согласие в Федеральную налоговую службу (ФНС) на раскрытие налоговых данных, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на вебинаре по аккредитации IT-компаний, передает «РИА Новости».

«Что нас волнует — согласие на раскрытие налоговых данных. На текущий момент около 2 тыс. компаний не подали в налоговую согласие и будут автоматически лишены аккредитации, если согласие мы не получим», — сказал Шадаев.

Он уточнил, что 1956 компаний не подали согласие, а еще 240 компании подали соответствующие документы неправильно.

Аккредитация IT-компаний ведется с 2008 года и дает им право на различные льготы. После начала военной операции на Украине и введенных в связи с ней санкций правительство ввело дополнительные послабления для сотрудников, работающих в этой сфере (отсрочка от армии, льготная ипотека и другие).

В октябре прошлого года правительство установило новые условия аккредитации IT-компаний, которые предложило Минцифры. Новые требования касаются видов деятельности организаций, среднемесячного размера выплат сотрудникам (не ниже средней зарплаты в России или конкретном регионе), доли доходов компании от деятельности в области IT (не менее 30%), какая информация должна быть на сайте организации. Также необходимо передать в налоговые органы согласие на раскрытие налоговой тайны.

Теги
Минцифры Максут Шадаев аккредитация лишение аккредитации ФНС IT
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