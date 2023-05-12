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Власти назвали пиаром идею Литвы переименовать Калининград в Караляучус

Власти назвали пиаром идею Литвы переименовать Калининград в Караляучус
Калининград, Россия
Калининград, Россия (Фото: Harry Engels / Getty Images)

Власти Калининградской области посчитали, что предложение литовских депутатов переименовать город не заслуживает внимания, поскольку повторяет прозвучавшие ранее польские предложения на эту тему, заявил РБК руководитель пресс-службы правительства Калининградской области, пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

«По нашему мнению, инициатива не заслуживает никакого внимания просто потому, что на текущий момент эта инициатива двух депутатов литовского парламента, которые просто хотят, судя по всему, оседлать польский медиатренд, и все», — сказал Лысков.

Ранее депутаты сейма Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене предложили Государственной комиссии по литовскому языку называть Калининград Караляучюс.

Депутаты посчитали важным отказаться от советских названий, «чуждых литовскому языку», и в знак солидарности с соседями-поляками перестать использовать такие топонимы в Литве. Они заявили, что «нынешнее название появилось во время агрессии СССР в годы Второй мировой войны, и поэтому пора отказаться от советских нарративов <...>».

Как сообщает «РБК Калининград», название Караляучус (в переводе с литовского — «королевская гора») литовцы и сейчас пишут рядом с Калининградом на указателях в приграничных районах республики. Другие города Калининградской области местные жители тоже именуют по-своему: Неман — Рагэйне, Славск — Гастос.

10 мая Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала использовать для российского города Калининграда исключительно польское название — Крулевец (Królewiec). В обосновании решения говорится о праве использования традиционных терминов, которые считаются культурным наследием, и что спецоперация России на Украине «заставляет по-другому взглянуть на вопрос о навязанных названиях».

В Кремле назвали предложение «уже не русофобией, а граничащим с безумием процессом».

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