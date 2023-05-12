Правительство пообещало военным врачам единовременные выплаты до ₽2 млн

Правительство: врачи и медсестры в гарнизонах получат единовременные выплаты до ₽2 млн

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С 1 января 2024 года военные врачи, фельдшеры и медсестры будут получать единовременные компенсационные выплаты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Размер выплат будет меняться в зависимости от расположения воинской части:

в частях вне населенных пунктов в Дальневосточном федеральном округе, районах Крайнего Севера и регионах в составе Арктической зоны России выплата для врачей составит 2 млн руб., а для фельдшеров и медицинских сестер — 1 млн руб.;

в гарнизонных медсанчастях, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях, врачам будет выплачиваться 1,5 млн руб., фельдшерам и медсестрам — 750 тыс. руб.;

в частях, «дислоцированных вне населенных пунктов на других территориях», будут предусмотрены выплаты в 1 млн руб. для врачей, а также 500 тыс. руб. для фельдшеров и медсестер.

Участвовать в программе могут не только практикующие специалисты, но и выпускники медицинских вузов. Участники должны отработать в таких условиях не менее пяти лет.

Сейчас в России действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Они распространяются на медицинских работников, приезжающих в сельские и отдаленные районы. Участники программы должны проработать в сельской местности как минимум пять лет.