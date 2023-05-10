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Трамп назвал позором признание его виновным в домогательствах

Трамп назвал позором признание его виновным в домогательствах к писательнице Кэрролл
Присяжные признали экс-президента виновным в домогательствах к писательнице Джин Кэрролл и клевете на нее и присудил выплатить ей $5 млн. «Этот вердикт — позор и продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен!» — заявил Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп, которого суд присяжных признал виновным в сексуальных домогательствах к писательнице и журналистке Джин Кэрролл, назвал вердикт позором.

«Я понятия не имею, кто эта женщина. Этот вердикт — позор и продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен!» — написал он в своей соцсети Truth Social (цитата по The New York Times).

9 мая жюри федерального суда Манхэттена признало Трампа виновным в сексуальных домогательствах к писательнице и клевете на нее и присудил выплатить ей в общей сложности $5 млн компенсации. Обвинения связаны с эпизодом, который, как утверждает Кэрролл, имел место в 1996 году в примерочной универмага Bergdorf Goodman. По ее словам, она столкнулась с бывшим американским лидером в отделе нижнего белья. «Я здесь, потому что Дональд Трамп изнасиловал меня, и когда я написала об этом, он солгал и сказал, что этого не было», — говорила она суду.

Экс-президент отверг все обвинения Кэррол. Осенью прошлого года он заявил, что ее слова являются «розыгрышем и ложью». За это присяжные признали его виновным в клевете.

При этом журналистка не смогла доказать в суде, что Трамп ее изнасиловал, но все-таки сочло его виновным в домогательствах.

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Теги
Елена Чернышова
Дональд Трамп сексуальные домогательства
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