Прокуратура Франции потребовала суда над Саркози по делу о кампании 2007 года

Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF) потребовала, чтобы бывший президент Николя Саркози предстал перед судом из-за возможного финансирования избирательной кампании 2007 года ливийскими властями. Об этом сообщает France 24.

Саркози обвинили в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии хищения государственных средств. По версии прокуратуры, Саркози и еще 12 лиц получили миллионы евро финансирования от лидера Ливии Муаммара Каддафи. Среди подозреваемых — бывший глава МВД Клод Геан и экс-министр по вопросам бюджета Франции Эрик Верт.

Николя Саркози занимал должность президента Франции с 2007 по 2012 год. Расследование дела из-за финансирования его кампании ливийскими властями началось в 2013 году. Французско-ливанский бизнесмен Зияд Такиддин говорил, что Каддафи предоставил Саркози €50 млн.

Информация о том, что президентская кампания Саркози 2007 года финансировалась ливийским руководством, также была найдена в записях экс-министра нефти Ливии Шукри Мухаммада Ганема. О переводах французскому политику от Каддафи заявлял и экс-финансист ливийского лидера Бехир Салех.

В 2014 году французский телеканал France 3 обнародовал ранее неизвестное интервью Каддафи, в котором он говорил, что Саркози стал президентом именно благодаря ему. «Выделяя деньги на предвыборную кампанию Саркози, я действовал в интересах всех ливийцев», — заявил он.

Саркози обвинения в свой адрес неоднократно называл ложью. Он объяснял, что никак не мог заключать сделки с лидером Ливии, так как «именно он получил мандат ООН, чтобы нанести удар по режиму Каддафи». «Без моего участия этот режим до сих пор бы существовал», — утверждал он.