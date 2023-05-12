В подмосковном поселке загорелся жилой дом

В коттеджном поселке Успенские дачи в Одинцовском городском округе загорелся жилой дом, сообщило управления МЧС по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 16:39, к 21:38 возгорание удалось локализовать на площади 300 кв. м. В тушении участвуют 28 человек и десять единиц техники.

Телеграм-канал «112» пишет, что загорелся трехэтажный дом: сначала вспыхнула кровля, затем огонь охватил все здание. По предварительным данным, пострадал электрик.

В Норильске 11 мая загорелись складские помещения на площади 3 тыс. кв. м. Пожар тушили более 40 человек и 12 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.