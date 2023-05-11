МЧС: площадь пожара на складах в Норильске увеличилась до 3 тыс. кв. м

В Норильске пожар на складах распространился на 3 тыс. кв. м

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В Норильске горят складские помещения на площади 3 тыс. кв. м, сообщила в телеграм-канале пресс-служба российского МЧС.

Информация о пострадавших в ведомство не поступала. Пожар тушат более 40 человек и 12 единиц техники, сказано в сообщении.

Пожар начался около 16:00 по местному времени (12:00 мск) в здании близ Вальковского шоссе — на площади около 1500 кв. м, сообщило региональное управление МЧС. Таким образом, за четыре часа площадь пожара увеличилась вдвое.

Тушение, по информации МЧС, осложняют особенности конструкции здания.

6 мая пожар произошел на складах в поселке Первомайский Свердловской области. Источники «Интерфакса» и ТАСС в экстренных службах утверждали, что загорелся склад с порохом. В МЧС говорили, что огонь перекинулся на склады из лесов, где также разгорелись пожары.

В «Авиалесоохране» со ссылкой на данные видеонаблюдения говорили, что огонь, наоборот, пошел к лесам со стороны складов. При тушении огня пострадал пожарный.