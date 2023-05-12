Минюст предложил допускать до судебного процесса только адвокатов

Министр юстиции Константин Чуйченко на XI Петербургском международном юридическом форуме предложил допускать до судебного разбирательства только юристов со статусом адвоката.

«К сожалению, на сегодняшний день судебное представительство представляет из себя рынок в значительной части. Мы считаем, что судебное представительство не может оставаться в том состоянии в котором оно сегодня находится», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Чуйченко, судебное представительство идет по четырем направлениям. «Это прежде всего адвокатура, это «свободные юристы», <...> это некоторые профессии — например, патентные поверенные, и это корпоративные юристы», — пояснил министр. Он отметил, что в России насчитывается около 300 тыс. представителей в судах, а статус адвоката имеют только 76 тыс.

В Минюсте считают, что свободные юристы должны вступить в адвокатуру, чтобы иметь право быть представителями в суде. «Адвокатура — это определенный фильтр», — подчеркнул министр. Корпоративные юристы, по его мнению, должны представлять в суде только ту корпорацию, в которой они работают.

На том же мероприятии Чуйченко призвал решить вопрос со статьей Конституции, где указано, что в стране нет ни государственной, ни обязательной идеологии. Согласно ст. 13 Основного Закона, в России признано идеологическое многообразие, никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной или обязательной. Также в статье говорится о признании в России политического многообразия и равенства перед законом всех общественных объединений.

Чуйченко напомнил, что эта статья пришла на смену ст. 6 Конституции СССР, где прописано, что руководящей и направляющей силой, ядром политической системы является Компартия СССР, поэтому появление в российской Конституции запрета на идеологию объяснимо. «Понятно, что в принципе ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет. Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти повышенные обязательства», — считает Чуйченко.