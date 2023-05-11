Кадыров заявил об отправке на Украину из Чечни 96-го полка Росгвардии
В зону военной операции на Украине отправлен из Чечни 96-й полк оперативного назначения Росгвардии, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
Он назвал эту часть одним из «самых боеспособных и эффективных подразделений Росгвардии».
«Высокая эффективность подразделения связана с тем, что многие военнослужащие имеют за плечами богатый боевой опыт. Они неоднократно принимали участие в сложнейших позиционных боях и спецмероприятиях в рамках проводимой СВО, а также в борьбе с международным терроризмом на территории ЧР. Поэтому их навыки и умения на порядок выше, чем у тех же украинских и натовских бандитов», — написал Кадыров.
По его словам, бойцы должны сменить на позициях «своих однополчан».
В следующем посте Кадыров рассказал, что из Чечни каждую неделю в зону спецоперации отправляются группы добровольцев, которые прошли «качественный курс боевой и тактической подготовки на базе Российского университета спецназа».
6 мая Кадыров сообщил, что написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой поручить министру обороны Сергею Шойгу и директору Росгвардии Виктору Золотову передислоцировать подразделения «Ахмат» в Артемовск (Бахмут).
«Ввиду сложившейся обстановки в зоне проведения специальной военной операции прошу вас дать поручения министру обороны Российской Федерации Шойгу С.К. и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Золотову В.В. издать боевые распоряжения о снятии подразделений «Ахмат» с других направлений и передаче им позиций ЧВК «Вагнер» в населенном пункте Артемовск (Бахмут) Донецкой народной республики и его окрестностях», — говорится в письме.
До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о выводе из Артемовска своих бойцов 10 мая, объяснив это тем, что «при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». По его словам, ЧВК получала не более 30% от необходимого объема снарядов, а сейчас получают не больше 10%. В Кремле тогда комментировать слова Пригожина отказались.
11 мая Пригожин заявил, что «Вагнер» продолжает выполнять боевые задачи в Артемовске, но «в жутком дефиците боеприпасов и снарядном голоде».