Кадыров заявил об отправке на Украину из Чечни 96-го полка Росгвардии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 мая
EUR ЦБ: 82,89 (-1,26) Инвестиции, 16:21 Курс доллара на 12 мая
USD ЦБ: 75,88 (-0,81) Инвестиции, 16:21
Один человек погиб в Израиле при попадании ракеты в жилой дом в Израиле Политика, 21:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:05
Нетипичное решение: как люди с РАС помогают бизнесу обучать нейросети Тренды, 21:04
Главный оппонент Эрдогана обвинил Россию в заговоре и публикации фейков Политика, 20:58
ЦБ сообщил о повышенных рисках хранения средств и ценных бумаг за рубежом Инвестиции, 20:55
ЦБ сообщил, что россияне продавали валюту во время ослабления рубля Финансы, 20:54
Скоринг за секунды: как нейросети изменили выдачу кредитов Тренды, 20:34
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Российский вратарь пропустит из-за травмы второй матч плей-офф НХЛ подряд Спорт, 20:34
Как эффективно распорядиться годовым бонусом и заодно вознаградить себя РБК и Цифра брокер, 20:23
Жена опровергла «тайную выписку» Костомарова из «Коммунарки» Спорт, 20:21
Кадыров заявил об отправке на Украину из Чечни 96-го полка Росгвардии Политика, 20:18
К офису Wildberries в Москве приехали восемь полицейских машин Общество, 20:15
В Госдуме поддержали идею о военных сборах для неслуживших россиян Политика, 20:14
Крупнейшие брокеры начали ограничивать торги акциями ВПК США Инвестиции, 20:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров заявил об отправке на Украину из Чечни 96-го полка Росгвардии

Кадыров сообщил об отправке на Украину из Чечни 96-го оперативного полка Росгвардии
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

В зону военной операции на Украине отправлен из Чечни 96-й полк оперативного назначения Росгвардии, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Он назвал эту часть одним из «самых боеспособных и эффективных подразделений Росгвардии».

«Высокая эффективность подразделения связана с тем, что многие военнослужащие имеют за плечами богатый боевой опыт. Они неоднократно принимали участие в сложнейших позиционных боях и спецмероприятиях в рамках проводимой СВО, а также в борьбе с международным терроризмом на территории ЧР. Поэтому их навыки и умения на порядок выше, чем у тех же украинских и натовских бандитов», — написал Кадыров.

По его словам, бойцы должны сменить на позициях «своих однополчан».

В следующем посте Кадыров рассказал, что из Чечни каждую неделю в зону спецоперации отправляются группы добровольцев, которые прошли «качественный курс боевой и тактической подготовки на базе Российского университета спецназа».

6 мая Кадыров сообщил, что написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой поручить министру обороны Сергею Шойгу и директору Росгвардии Виктору Золотову передислоцировать подразделения «Ахмат» в Артемовск (Бахмут).

Читайте на РБК Pro
Битва на ложках: как вывести видеоигру на рынок Китая
Apple надеется на iPhone и Индию: что компания cообщила в отчете
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Как не превысить бюджет на IT-проект и не сорвать сроки

«Ввиду сложившейся обстановки в зоне проведения специальной военной операции прошу вас дать поручения министру обороны Российской Федерации Шойгу С.К. и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Золотову В.В. издать боевые распоряжения о снятии подразделений «Ахмат» с других направлений и передаче им позиций ЧВК «Вагнер» в населенном пункте Артемовск (Бахмут) Донецкой народной республики и его окрестностях», — говорится в письме.

До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о выводе из Артемовска своих бойцов 10 мая, объяснив это тем, что «при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». По его словам, ЧВК получала не более 30% от необходимого объема снарядов, а сейчас получают не больше 10%. В Кремле тогда комментировать слова Пригожина отказались.

11 мая Пригожин заявил, что «Вагнер» продолжает выполнять боевые задачи в Артемовске, но «в жутком дефиците боеприпасов и снарядном голоде».
 

Теги
Рамзан Кадыров Росгвардия Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Кадыров описал ситуацию с «Вагнером» фразой «надо было закончить начатое»
Политика
Кадыров отправил письмо Путину о переброске «Ахмата» в Артемовск
Политика
Кадыров заявил о готовности «Ахмата» заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter