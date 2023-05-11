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Россияне рассказали, с какими правами арендуют машины и мотоциклы на Бали

В пунктах проката машин и мотоциклов на Бали часто не требуют предъявлять права
Фото: Agung Parameswara / Getty Images
Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Пункты проката автомобилей и мотоциклов на Бали часто не требуют водительские права у потенциальных арендаторов. Об этом рассказали РБК находящиеся на острове россияне.

«Некоторые арендаторы просят показать права, но далеко не все. <…> К слову, для аренды машин права тоже не всегда спрашивают», — сообщил РБК один из собеседников.

При этом, по словам россиянина, пункты проката все же спрашивают права, если человек хочет арендовать дорогостоящее транспортное средство, например, мотоцикл. Он рассказал, что всегда показывает местные права, хотя имеет и международные

Слова собеседника РБК подтвердила еще одна россиянка, находящаяся на острове. Она рассказала, что без проблем арендует машины и мотоциклы в пунктах проката. «У нас есть местные права, но их ни разу не спрашивали», — сообщила РБК собеседница.

Как рассказал РБК Илья, который сейчас находится на Бали, он не сталкивался с невозможностью арендовать мотоцикл при отсутствии водительских прав, выданных в Индонезии. Туристы, желающие арендовать на острове мотоцикл, по его словам, пока не обязаны оформлять местное водительское удостоверение.

«Сейчас мы находимся в отпуске на Бали. У нас тайские права есть, они котируются на территории Индонезии», — сказала РБК еще одна соотечественница.

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При этом один из гидов, работающих на Бали, Эрди, пояснил, что желающие арендовать мотоцикл на острове должны иметь международные или местные водительские права. Он допустил, что некоторые пункты проката мотоциклов не требуют водительских прав у арендаторов «из-за бизнеса». Если туристы будут обязаны иметь водительское права, доходы владельцев пунктов проката снизятся, сказал Эрди.

Ранее глава транспортной службы Бали Самси Гунарта заявил, что в отношении иностранцев, которые водят на острове мотоциклы без местных прав будут применяться «дисциплинарные меры». Он пояснил, что многие иностранцы ездят на мотоциклах в бикини и без шлемов и зачастую не умеют ими управлять. «Хотя эту привычку трудно исправить, но мы пытаемся ее преодолеть», — заверил Гунарта. Когда новые правила вступят в силу, он не уточнил.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Бали Индонезия прокат прокат автомобилей мотоциклы новости
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