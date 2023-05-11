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В Брюсселе заявили о юридическом обосновании использования активов России

Еврокомиссия: есть юридическое заключение на использование замороженных активов России
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

У Евросоюза есть юридическое обоснование для работы с замороженными активами России, в том числе для помощи Украине, но нет права их конфисковывать. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, его слова приводит «РИА Новости».

Виганд также сообщил, что в Евросоюзе ведутся дискуссии по использованию доходов от государственных российских заблокированных активов, в частности активов Центробанка России.

«Мы должны соблюдать законы и не можем просто конфисковать такие активы. Но, согласно юридическому заключению, мы можем работать с этими активами, которые были иммобилизованы», — сказал представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос, могут ли эти средства быть направлены на восстановление Украины.

Виганд также сообщил, что сумма замороженных активов физлиц и компаний РФ из санкционных списков ЕС сейчас составляет порядка 24,1 млрд евро.

В марте Politico узнала об ожидаемой ЕС доходности от замороженных активов ЦБ России. Если активы будут использованы для инвестирования, то прибыль в размере 2,6% пойдет на помощь в восстановлении Украины.

ЕС и США заблокировали активы Центробанка России сразу после начала военной операции на Украине. Общий объем замороженных средств российский Минфин оценивал в $300 млрд. Официально европейские страны в январе 2023 года сообщали о блокировке только €33,8 млрд ($36,5 млрд) из активов ЦБ.

Президент России осуждал заморозку активов России. «Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — говорил Путин.

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Украина Евросоюз Еврокомиссия российские активы ЦБ
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