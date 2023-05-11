Театру Европы в Петербурге грозит штраф из-за помады на столе и швабр

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 мая
EUR ЦБ: 84,15 (-0,76) Инвестиции, 10 мая, 16:38 Курс доллара на 11 мая
USD ЦБ: 76,69 (-0,13) Инвестиции, 10 мая, 16:38
Авиакомпания Red Wings запросила разрешения на полеты в Грузию Политика, 15:05
Какие практики самопознания выбирают успешные люди Pro, 15:04
«Единственный рычаг — возврат в Россию». От Renault потребовали ₽8,5 млрд Авто, 15:02
«Полюс» рекомендовал дивиденды за 2022 год с доходностью более 4% Инвестиции, 15:00
Турция заявила о «полезных встречах» по зерновой сделке Политика, 14:59
В Минфине заявили о необходимости «большой приватизации» в России Экономика, 14:58
Минобороны Британии подтвердило поставки Киеву ракет Storm Shadow Политика, 14:56
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Как запустить медийную рекламу в интернете: профессиональные хитрости Pro, 14:44
Минобороны сообщило о сбитом Су-25 ВВС Украины Политика, 14:44
«Татнефть» и «Совкомфлот» вошли в список лучших дивидендных акций SberCIB Инвестиции, 14:41
Парламент Молдавии денонсировал соглашение о телерадиокомпании «Мир» Политика, 14:39
Один из четырех кандидатов в президенты Турции снял свою кандидатуру Политика, 14:36
В Москве избили члена жюри шоу «Танцы со звездами» Общество, 14:33
СК объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина Политика, 14:32
Общество ,  
0 

Театру Европы в Петербурге грозит штраф из-за помады на столе и швабр

Малый драматический театр обвинили из-за швабр без маркировки и помаду на столе
Здание&nbsp;Академического Малого драматического театра
Здание Академического Малого драматического театра (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в Академическом Малом драматическом театре — Театре Европы, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов.

Театру вменяют 18 правонарушений по ч.1 ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Максимальное наказание по этой статье — штраф до 20 тыс. руб. или приостановка деятельности на 90 дней.

Среди правонарушений — отсутствие маркировки у уборочного инвентаря, отсутствие сертификатов о прививках от кори примерно у половины сотрудников театра, отсутствие сведений о прививках против брюшного тифа у 15 уборщиц и одного дворника, проверка повара и буфетчицы на инфекции с задержкой, сбор медицинских отходов класса «Б» в пакеты, неубранная столовая, хранение на производственном столе в столовой телефона, ключей и помады.

На прошлой неделе Роспотребнадзор приостановил работу театра с 6 по 12 мая. В ведомстве сообщили ТАСС, что проводят проверку МДТ «в соответствии с требованием прокуратуры». В театре «выявлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В апреле в театре сообщили о переносе нескольких постановок, в которых занят актер Данила Козловский, который служит в МДТ уже больше десяти лет. До этого актера попросили проверить на экстремизм (ч. 2 ст. 280 УК) из-за его призыва выходить «поорать в центре города на миллионной акции антиправительственные лозунги» в одном из интервью.

Теги
Санкт-Петербург Малый драматический театр административное правонарушение
Материалы по теме
На Невском проспекте загорелось здание с кинотеатром «Художественный»
Общество
Власти ограничат комиссии агрегаторов от продажи билетов в театры Москвы
Технологии и медиа
Театр наций отменил последний спектакль Ахеджаковой в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter