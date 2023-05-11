Театру Европы в Петербурге грозит штраф из-за помады на столе и швабр

Здание Академического Малого драматического театра (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в Академическом Малом драматическом театре — Театре Европы, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов.

Театру вменяют 18 правонарушений по ч.1 ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Максимальное наказание по этой статье — штраф до 20 тыс. руб. или приостановка деятельности на 90 дней.

Среди правонарушений — отсутствие маркировки у уборочного инвентаря, отсутствие сертификатов о прививках от кори примерно у половины сотрудников театра, отсутствие сведений о прививках против брюшного тифа у 15 уборщиц и одного дворника, проверка повара и буфетчицы на инфекции с задержкой, сбор медицинских отходов класса «Б» в пакеты, неубранная столовая, хранение на производственном столе в столовой телефона, ключей и помады.

На прошлой неделе Роспотребнадзор приостановил работу театра с 6 по 12 мая. В ведомстве сообщили ТАСС, что проводят проверку МДТ «в соответствии с требованием прокуратуры». В театре «выявлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В апреле в театре сообщили о переносе нескольких постановок, в которых занят актер Данила Козловский, который служит в МДТ уже больше десяти лет. До этого актера попросили проверить на экстремизм (ч. 2 ст. 280 УК) из-за его призыва выходить «поорать в центре города на миллионной акции антиправительственные лозунги» в одном из интервью.