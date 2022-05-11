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Путин поручил «Сириусу» поддержать талантливых детей в ДНР и ЛНР

Центру в том числе необходимо разработать программы подготовки педагогов для талантливых детей в ДНР и ЛНР
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Президент Владимир Путин дал поручение центру поддержки одаренных детей «Сириус» проработать меры содействия талантливым детям в ДНР и ЛНР. Он предложил это на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» — учредителя «Сириуса». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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«Используя накопленный опыт и компетенции, просил бы «Сириус» уже сейчас продумать вопросы создания методических центров поддержки и развития талантов у детей в Донецкой и Луганской областях, разработать специальные программы подготовки педагогов», — сказал президент.

Он добавил, что «принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса» не устраивает многих, однако люди в регионе нуждаются в этом и это необходимо сделать «из гуманитарных соображений».

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Владимир Путин во время подписания указов о признании ЛНР и ДНР

21 февраля Путин объявил о признании Россией независимости ЛНР и ДНР. Самопровозглашенные республики были признаны в границах Луганской и Донецкой областей, которые не совпадали с контролируемыми формированиями ДНР и ЛНР территориями. После начала российской спецоперации военные республик при поддержке армии России начали расширять подконтрольные им территории. По данным на конец апреля, под контролем ЛНР оказалась почти вся Луганская область, под контролем ДНР — половина Донецкой области.

Россия после начала операции объявляла о мерах поддержки жителей Донбасса, а также подконтрольных российским военным территорий. В конце марта пенсионерам и бюджетникам — жителям таких территорий начали поступать единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. Были открыты несколько мобильных пунктов, на которых сотрудники МЧС России принимали документы и производили выплаты.

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В конце апреля Путин подписал указ о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в ДНР и ЛНР, а также «на освобожденных территориях Украины». Единовременная выплата также составила 10 тыс. руб.

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