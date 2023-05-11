Российские бронепоезда отразили атаки диверсантов в зоне военной операции

Бронепоезд «Волга» (Фото: ТАСС)

Российские бронепоезда «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей» успешно отразили все атаки украинских диверсантов в зоне военной операции «с большими потерями для противника», сообщил ТАСС начальник главного управления железнодорожных войск Минобороны генерал-лейтенант Олег Косенков.

Он уточнил, что эти бронепоезда занимаются сопровождением эшелонов с военными грузами и оперативным восстановлением поврежденных участков железнодорожных путей.

По данным российского Минобороны, бронепоезда вооружены зенитными установками ЗУ-23-2 для уничтожения воздушных и наземных целей, автоматическими гранатометами АГС-17, средствами радиоэлектронной борьбы для подавления радиоуправляемых взрывных устройств, а также дронами для разведки маршрутов движения. Боевые расчеты поездов имеют штатное стрелковое оружие.

Накануне, 10 мая, российские военные сорвали три попытки ротации украинских войск на купянском направлении, в районах поселка Двуречная и сел Синьковка и Табаевка. По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, в ходе боевых действий штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и трех бригад территориальной обороны в полосе обороны 1-й танковой армии. В районе урочища Волчий огнем из реактивной системы залпового огня «Град» была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация».