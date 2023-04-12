Минобороны показало кадры работы бронепоезда в зоне спецоперации

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Российское военное ведомство показало кадры боевой работы бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Бронепоезд предназначен для технической разведки, разминирования, восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.

Бронепоезд сопровождает воинские грузы и пассажирские поезда.

Поезд останавливается перед мостами и путепроводами, саперы проверяют насыпи железнодорожного полотна щупами на наличие взрывных устройств. Также запускается дрон, чтобы осмотреть окружающую местность.

В голове бронепоезда идет железнодорожная платформа со средствами РЭБ, подавляющими радиоуправляемые взрыватели.

9 апреля Минобороны опубликовало видео работы радиолокационной станции (РЛС) «Ниобий», которая предназначена для обнаружения и сопровождения аэродинамических и баллистических целей, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотников из композитных материалов. Она также может пеленговать источники радиопомех.



Станция сканирует небо в радиусе 50 км. РЛС автоматически определяет тип отслеживаемых объектов и их государственную принадлежность. Данные обрабатываются в автоматическом режиме и поступают в командный пункт. На их основе военные принимают решение, какое подразделение противовоздушной обороны (ПВО) сопроводит и уничтожит цель.