Представитель Эрдогана назвал Путина понимающим и «прозорливым» лидером

Президент Владимир Путин не навязывает турецкому коллеге Реждепу Тайипу Эрдогану выбор стороны в конфликте на Украине, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире CNN Türk.

«Путин является прозорливым лидером, понимающим, что не получится навязать Эрдогану подобное. У Эрдогана и Путина очень хорошие и крепкие отношения, доверительные и основанные на взаимном доверии. Именно благодаря им мы можем вести работу по Сирии, Астанинскому процессу, зерновому коридору, по другим критически важным вопросам», — сказал Калын (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в России «прекрасно знают позицию Турции», поскольку турецкие власти неоднократно говорили российской стороне о необходимости закончить конфликт «на базе территориальной целостности Украины и при сохранении ее политической независимости». По словам Калына, это включает возвращение Украине территорий — как включенных в состав России в сентябре 2022 года, так и Крыма.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что другие страны завидуют Эрдогану из-за его умения вести переговоры и с Путиным, и с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он добавил, что «посредничество Турции уже стало брендом» благодаря зерновой сделке, заключенной Россией и Украиной с ООН и Турцией (последние две как посредники).

Помимо этого, турецкие власти неоднократно предпринимали усилия по установлению мира между Россией и Украиной. «С самого первого дня Турция была озабочена поиском решения кризиса между двумя соседями, а не разжиганием огня. Зерновая инициатива Черного моря показала, что обстановка переговоров и примирения возможна, несмотря на условия войны», — говорил Эрдоган.