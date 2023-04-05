МИД Турции заявил о зависти других стран по отношению к умениям Эрдогана

Другие страны завидуют президенту Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за его умения вести переговоры и с российским лидером Владимиром Путиным, и с украинским — Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Сейчас все ценят беспристрастную позицию Турции, все завидуют тому, что наш президент общается с обеими сторонами конфликта. <...> Мы не дадим пропасть этим усилиям, не втянем Турцию в войну», — сказал Чавушоглу, выступая в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран НАТО (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что «посредничество Турции уже стало брендом» из-за заключения зерновой сделки.

Эрдоган 4 апреля заявил, что у Турции особое отношение к конфликту на Украине. «С самого первого дня Турция была озабочена поиском решения кризиса между двумя соседями, а не разжиганием огня. Зерновая инициатива Черного моря показала, что обстановка переговоров и примирения возможна, несмотря на условия войны», — отметил турецкий лидер. Он добавил, что связывается с Зеленским и Путиным «каждую неделю».

Ранее он говорил, что не позволит странам Запада втянуть Турцию в войну против России. «Наше намерение — прилагать усилия с серьезной решимостью и играть роль посредника между Россией и Украиной, чтобы они в итоге увенчались успехом», — подчеркнул Эрдоган.

Анкара выступает с инициативой провести встречу Зеленского и Путина и каким-либо иным образом содействовать дипломатическому урегулированию. В марте 2022 года в Стамбуле прошли последние мирные переговоры между делегациями России и Украины, однако они были остановлены.

Зерновую сделку Россия, Украина, Турция и ООН (последние две как посредники) заключили в прошлом июле. Одна часть договоренностей («Черноморская зерновая инициатива») касалась вывоза зерна с Украины, другая (меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН) — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Сделка несколько раз продлевалась.