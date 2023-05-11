Средний отпускной бюджет россиян за год вырос до ₽46 тыс.

Для идеального отпуска россиянам потребуется 157 тыс. руб. на человека за неделю. При этом почти каждый третий респондент сообщил, что не может позволить себе отпуск из-за отсутствия денег

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Средний бюджет россиянина для отпуска за год вырос до 46 тыс. руб. за неделю. Самые большие расходы на отпуск — у жителей Москвы, Красноярска и Екатеринбурга, следует из результатов опроса сервиса Superjob (есть у РБК).

На идеальный отпуск продолжительностью в семь дней респондентам потребуется 157 тыс. руб. на человека. При этом почти каждый третий (30%) россиянин сообщил, что не может позволить себе отдых из-за отсутствия средств.

В опросе принимали участие 13 тыс. человек из экономически активного населения по всей России.

Больше всего на отпуск могут себе позволить потратить москвичи — в среднем 55 тыс. руб. на одного человека на неделю. На втором месте — Красноярск (50 тыс. руб.), на третьем — Екатеринбург (48 тыс. руб.). За год в среднем отпускной бюджет вырос во всех мегаполисах, кроме Нижнего Новгорода и Омска, самый заметный рост показал Краснодар (в среднем на 7 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом и на 12 тыс. руб. по сравнению с 2021-ым) и Казань (на 7 тыс. руб. за год и на 8 тыс. руб. за два года).

Женщины тратят на отпуск меньше мужчин, причем как для идеального, так и для обычного отпуска. Чем старше респонденты, тем меньше их отпускной бюджет и тем меньше им нужно для отпуска мечты, следует из опроса. Одновременно с этим запросы растут вместе с уровнем дохода.

Как следует из результатов опроса «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», почти 70% россиян сталкивались с необходимостью работать во время отпуска. Так, 32% участников опроса периодически вынуждены вовлекаться в рабочий процесс, а 37% респондентов сообщили, что во время отдыха не могут отвлечься от форс-мажоров и заняты решением рабочих проблем. Еще треть (31%) опрошенных не сталкивалась с рабочими форс-мажорами в отпуске.