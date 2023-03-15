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С необходимостью работать в отпуске сталкивались 70% россиян

70% россиян заявили, что сталкивались с необходимостью работать в отпуске
Фото: Mark Makela / Getty Images
Фото: Mark Makela / Getty Images

Почти 70% россиян сталкивались с необходимостью работать во время отпуска, следует из опроса, организованного страховыми компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» (есть у РБК).

32% участников опроса периодически вынуждены вовлекаться в рабочий процесс, а 37% респондентов сообщили, что во время отдыха не могут отвлечься от форс-мажоров и заняты решением рабочих проблем. Еще треть (31%) опрошенных не сталкивалась с рабочими форс-мажорами в отпуске.

Отвечая на вопрос о том, почему они продолжают работать в отпуске, 41% респондентов заявили, что им мешает протекционизм. Также в качестве варианта ответа респонденты выбирали строгое руководство (15%) и фанатизм по отношению к работе (11%).

Каждый пятый россиянин даже в отпуске не может насладиться свободным временем, а каждый седьмой не отдыхает из-за хронической усталости (10%) или слишком активного отдыха (5%). Однако большинство респондентов (57%) сообщили, что во время отпуска все же отдыхают.

Большинство опрошенных (69%) отметили, что переработки вызывают проблемы со здоровьем. 25% участников опроса сказали, что пытаются избежать проблемы со здоровьем с помощью спорта и походов к врачу. Каждый пятый опрошенный заявил, что не обращает внимание на самочувствие.

При этом 15% участников опроса заявили, что уходят в отпуск реже, чем раз в год. Треть опрошенных отдыхают раз в год (35%), почти столько же (34%) — два раза в год. Несколько раз в год отдыхают 14% опрошенных.

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Опрос 1226 россиян был проведен страховыми компаниями во всех регионах России в феврале 2023 года.

В мае сервис по поиску работы SuperJob спрашивал россиян о том, сколько денег им нужно для идеального отпуска. Более трети (35%) россиян сообщили, что средств на недельный отпуск им не хватает. Идеальный отпуск россияне оценили в среднем в 160 тыс. руб. При этом потратить на свой отдых респонденты были готовы в среднем 37 тыс. руб.

Теги
Опрос отдых отпуск
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