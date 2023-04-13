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Опрос выявил россиян, не скучающих на работе

Опрос Superjob: 20% офис-менеджеров заявили, что постоянно скучают на работе
Больше всего тех, кто никогда не скучает на работе, среди российских учителей, врачей и экономистов. Не испытают скуку на рабочем месте больше половины получающих в месяц до 3 тыс. руб., свидетельствуют результаты исследования

Наибольшая доля специалистов, постоянно испытывающих скуку на рабочем месте, приходится на офис-менеджеров (20%), системных администраторов (14%) и операторов call-центров (12%), следует из результатов опроса, проведенного сервисом SuperJob (есть у РБК).

В то же время подавляющая часть опрошенных учителей (68%), воспитателей (67%), врачей (65%) и экономистов (63%) сообщили, что не скучают на работе никогда.

Не сталкиваются со скукой при выполнении профессиональных обязанностей также больше половины бухгалтеров, менеджеров про продажам, диспетчеров, дизайнеров, водителей, юристов и медсестер. Чуть меньше 50% таких среди маркетологов, администраторов, кадровиков, программистов и логистов.

Опрос проводился по всей России среди специалистов из 32 категорий по 200 представителей от каждой (всего приняли участие 6400 человек).

В целом никогда не испытывают скуку на работе 49% россиян, постоянно в этом состоянии во время рабочего дня находятся 5%, оба показатели почти одинаковы среди мужчин и женщин. 

В разбивке по доходам не скучающих никогда больше всего среди тех, кто получает в месяц от 8 тыс. руб. (53%) и до 3 тыс. руб. (51%).

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Этот опрос проводился среди 3500 работающих россиян по всей стране старше 18 лет.

Отдельно жителей России расспросили, какие профессии им представляются самыми скучными. 13% считают, что таких специальностей не бывает (за 10 лет доля таких ответов выросла более чем вдвое — с 6% в 2013 году).

Самыми скучными россияне сочли работу охранника (13% дали такой ответ), бухгалтера (11%) и продавца (5%). В то же время в результатах опроса Superjob отмечается, что вариант «другое» назвали четверть респондентов.

Третий опрос проводился среди 1,6 тыс. человек среди работающих россиян старше 18 лет.

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