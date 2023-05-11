На МКАД столкнулись два грузовика

На 15-ом километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) автомобиль столкнулся с другим неисправным автомобилем, после чего один из них выбросило на обочину, а второй перекрыл две полосы движения. Об этом сообщает Дептранс в телеграм-канале.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Телеграм-канал Mash сообщает, что на внутренней стороне дороги в районе Белой дачи, предположительно, водитель одного из грузовиков не справился с управлением и влетел в другую фуру на трассе.

23 апреля на Киевском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате столкновения погиб один человек, еще один пострадал. Всего в аварии «механические повреждения получили шесть транспортных средств», сообщали в ГИБДД столицы.