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В ДТП с грузовиком и девятью автомобилями в Турции погибли 12 человек

Миндзрав Турции: 12 человек погибли и 31 пострадал в ДТП с грузовиком в провинции Хатай

Авария с участием грузовика, двух микроавтобусов и девяти легковых автомобилей произошла на трассе Искендерун — Антакья в турецкой провинции Хатай, в результате погибли 12 человек, еще 31 получил ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

Три человека, по словам министра, получили тяжелые травмы. Коджа уточнил, что все погибшие и пострадавшие — граждане Турции.

Авария произошла близ села Топбогазы. Как сообщает агентство, водитель грузовика не правился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в легковые автомобили и микроавтобусы. В результате загорелись грузовик и микроавтобус.

Крупное ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло в конце марта в Саудовской Аравии. В результате погибли не менее 20 человек, еще 29 пострадали. Как сообщал телеканал Al Ekhbariya, причиной аварии стала неисправность тормозной системы автобуса. Водитель потерял управление и столкнулся с легковым автомобилем, после чего автобус опрокинулся и загорелся. Большинство пострадавших получили ожоги.

Теги
Турция ДТП погибшие
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В ДТП с автобусом в Саудовской Аравии погибли не менее 20 человек
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