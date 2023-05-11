Песков объяснил медленные действия России на Украине

Песков: Россия медленно действует на Украине, потому что русские не ведут войну

Россия старается сохранять города и человеческие жизни на Украине, и в этом отличие войны от специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV.

«Конечно, сопоставить военный потенциал Украины и России очень сложно. И вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну. <...> Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов», — пояснил Песков.

Также он заявил, что военная операция на Украине является «очень, очень сложной», однако за прошедший год с ее начала достигнуты «определенные цели». Он добавил, что «в тот момент трудно было себе представить, что члены НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские страны сначала косвенно, а потом прямо будут вмешиваться в этот конфликт».

Песков также заявил, что к боям на Украине привели расширение НАТО на восток и произошедшая в 2014 году смена власти в Киеве, назвав ее «вооруженным переворотом».

В декабре 2022 года президент Владимир Путин назвал появление результатов военной операции длительным процессом, пояснив, что речь идет о процессе урегулирования. Он добавил, что значимым результатом действий Москва считает «появление новых территорий», а также тот факт, что «Азовское море стало внутренним морем России».