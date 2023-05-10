Подоляк раскритиковал слова Борреля о помощи западных стран Украине

Жозеп Боррель (Фото: Kira Hofmann / Global Look Press)

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что прекращение поставок западного вооружения Украине не сможет привести к быстрому завершению боевых действий. Так он отреагировал на слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который в интервью испанскому телеканалу Sexta заявил, что в случае прекращения военной помощи Украине Киев сдастся «через несколько дней». «И все, война окончена. Но каким образом? С пораженной, оккупированной страной <...>. Так ли мы хотим завершить войну?» — сказал он.

«Прекращение поставок вооружения на Украину абсолютно точно не «прекращает войну немедленно». Это чистой воды оксюморон», — написал Подоляк в Twitter. Единственным решением он назвал «немедленный вывод российских войск с иностранной суверенной территории». Прекращение поставок, по его мнению, приведет лишь к «расширению войны» и «перемещению ее на другие территории».

Позиция России состоит в том, что продолжающиеся поставки западного оружия Украине затягивают военные действия и приумножают количество жертв: об этом говорил в августе 2022 года министр обороны Сергей Шойгу. «США и их союзники продолжают накачку Украины оружием, что увеличивает количество жертв и затягивает конфликт», — заявил он.

В Кремле заявляют, что Москва готова к диалогу, но из-за позиции Киева мирные переговоры организовать не удается.