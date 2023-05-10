Боррель признал, что без поставок оружия Киеву конфликт сразу закончится

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 13:10
Турпоток в зарубежные страны на майские праздники вырос на 25% Пресс-релиз, 13:09
В Серпухове возбудили дело за прикуривание от Вечного огня Общество, 13:02
Как теперь платят россияне: тренды и будущее финтеха в стране Pro, 12:55
Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию Экономика, 12:50
Россия отменила визы для граждан Грузии Политика, 12:47
Дочь экс-президента ЮАР связали с пророссийской кампанией в Twitter Политика, 12:41
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
«Транснефть» сообщила о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба» Политика, 12:41
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:38
Портфель для неквалов: особенности долгосрочного инвестирования РБК и банк Ренессанс, 12:36
В Белоруссии сообщили об украинском следе заказчика терактов 9 мая Политика, 12:36
«Барселону» покинет последний игрок легендарной команды Гвардиолы Спорт, 12:31
Кулеба назвал требования ВСУ к Германии Политика, 12:31
Рогов сообщил о списке жертв у задержанного в Запорожье украинца Политика, 12:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Боррель признал, что без поставок оружия Киеву конфликт сразу закончится

Боррель: конфликт на Украине завершится немедленно, если Запад прекратит помощь Киеву
Если Запад прекратит поставлять оружие Украине, та «сдастся через несколько дней», заявил глава европейской дипломатии. Он, однако, усомнился, что миру нужно именно такое разрешение конфликта
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Конфликт на Украине может завершиться немедленно, если ЕС перестанет предоставлять Киеву военную помощь, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в интервью La Sexta.

«Тогда Украина сдастся в течение нескольких дней. И все, война окончена. Но каким образом? С пораженной, оккупированной страной <...>. Так ли мы хотим завершить войну?» — задался он вопросом.

Сейчас, по словам Борреля, нет признаков, что конфликт вскоре завершится. «Вот почему мы должны продолжать помогать Украине», — настаивает дипломат.

Причиной продолжения конфликта и отсутствия мирных переговоров он назвал решение российских властей продолжать военную операцию до тех пор, пока ее цели не будут выполнены.

В свою очередь Москва обвиняет в продолжении боевых действий Украину и Запад. В Кремле заявляют, что переговоры организовать не удается из-за позиции Киева, хотя Москва готова к диалогу, а ЕС и США затягивают конфликт, поставляя оружие для ВСУ.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Жозеп Боррель ЕС
Материалы по теме
WSJ сообщила о смене настроений на Западе о переговорах по Украине
Политика
В Белом доме исключили переговоры Байдена и Путина после атаки на Кремль
Политика
США не поставят Киеву дальнобойные ракеты вслед за Британией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter