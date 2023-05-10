Боррель признал, что без поставок оружия Киеву конфликт сразу закончится

Если Запад прекратит поставлять оружие Украине, та «сдастся через несколько дней», заявил глава европейской дипломатии. Он, однако, усомнился, что миру нужно именно такое разрешение конфликта

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Конфликт на Украине может завершиться немедленно, если ЕС перестанет предоставлять Киеву военную помощь, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в интервью La Sexta.

«Тогда Украина сдастся в течение нескольких дней. И все, война окончена. Но каким образом? С пораженной, оккупированной страной <...>. Так ли мы хотим завершить войну?» — задался он вопросом.

Сейчас, по словам Борреля, нет признаков, что конфликт вскоре завершится. «Вот почему мы должны продолжать помогать Украине», — настаивает дипломат.

Причиной продолжения конфликта и отсутствия мирных переговоров он назвал решение российских властей продолжать военную операцию до тех пор, пока ее цели не будут выполнены.

В свою очередь Москва обвиняет в продолжении боевых действий Украину и Запад. В Кремле заявляют, что переговоры организовать не удается из-за позиции Киева, хотя Москва готова к диалогу, а ЕС и США затягивают конфликт, поставляя оружие для ВСУ.