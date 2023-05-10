Боррель признал, что без поставок оружия Киеву конфликт сразу закончится
Конфликт на Украине может завершиться немедленно, если ЕС перестанет предоставлять Киеву военную помощь, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в интервью La Sexta.
«Тогда Украина сдастся в течение нескольких дней. И все, война окончена. Но каким образом? С пораженной, оккупированной страной <...>. Так ли мы хотим завершить войну?» — задался он вопросом.
Сейчас, по словам Борреля, нет признаков, что конфликт вскоре завершится. «Вот почему мы должны продолжать помогать Украине», — настаивает дипломат.
Причиной продолжения конфликта и отсутствия мирных переговоров он назвал решение российских властей продолжать военную операцию до тех пор, пока ее цели не будут выполнены.
В свою очередь Москва обвиняет в продолжении боевых действий Украину и Запад. В Кремле заявляют, что переговоры организовать не удается из-за позиции Киева, хотя Москва готова к диалогу, а ЕС и США затягивают конфликт, поставляя оружие для ВСУ.