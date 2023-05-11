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Эксперты допустили, что иск о домогательствах может сработать на Трампа

Глава центра ИМЭМО РАН: иск о домогательствах Трампа может сработать против демократов
Дональд&nbsp;Трамп
Дональд Трамп (Фото: Robert Perry / Getty Images)

Дело о домогательствах против Дональда Трампа вряд ли сможет негативно повлиять на имидж экс-президента в предвыборной кампании, такое мнение высказали опрошенные РБК эксперты.

Писательница Джин Кэролл не смогла доказать в суде, что экс-президент изнасиловал ее, но жюри федерального суда Манхэттена признало Трампа виновным в домогательствах и клевете в отношении женщины. Он должен будет выплатить ей $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях.

«Решение оказалось для стороны истца не самым идеальным, потому что Трампа не признали виновным по основному обвинению об изнасиловании, признали виновным только по сексуальным домогательствам и по клевете. Это 2-й и 3-й пункты обвинения, которые не такие значимые, что касалось именно изнасилования», — заявил политолог и американист Малек Дудаков.

По мнению Дудакова, суть судебного процесса заключалась в том, что Джин Кэролл хотела получить от Трампа деньги, а демократы, финансируя судебный иск писательницы, пытались навязать на экс-президента «ярлык насильника».

Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева посчитала, что обвинение в домогательствах против Трампа может быть худшим из тех обвинений, которые выдвигают против него: «Худшим, потому что его можно морализовать, которое можно подать так в информационном поле, что будет негативно воспринято его консервативным электоратом, часть которого является его сторонниками».

Но также Журавлева подчеркнула, что обвинение в изнасиловании поможет объединить электорат Трампа и сработать против демократов.

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«Есть такой момент, как резистентность его электората к любой информации, обвиняющей его в чем-либо, потому что в принципе его электоральная база достаточно устойчивая к нападкам на Трампа в том смысле, что она воспринимает эти нападки как нападки, а не как что-то, что может повлиять на отношение к нему, — объяснила политолог. — Потому что чем больше на него идет нападок, тем больше ядерный его электорат объединяется и готов идти во все тяжкие за своего кандидата».

«Конечно, до выборов еще полтора года, и это не последнее судебное дело против Трампа, только одно из первых, и все еще может измениться. Но прямо сейчас нельзя говорить о том, что как-то сильно мешают эти иски предвыборной кампании Трампа, наоборот, даже помогают», — прокомментировал Малек Дудаков.

Оба эксперта уточнили, что обвинение по гражданскому иску, согласно законодательству США, не ограничивает Дональда Трампа в возможности участвовать в выборах.

Согласно материалам дела, эпизод, по которому Джин Кэролл обвиняет экс-президента в сексуальном преступлении, произошел летом 1996 года в примерочной универмага Bergdorf Goodman. После публичного заявления Кэролл об изнасиловании Трамп отрицал свою вину, назвав все выдумкой.

Теги
Дональд Трамп обвинение в изнасиловании новости предвыборная кампания
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