В Совбезе заявили, что спецоперация перекрыла поток наркотиков с Украины

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Проведение спецоперации перекрыло поставки украинских наркотиков, которые предназначались для российской молодежи, заявил замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин в интервью «Российской газете».

«Проведение специальной военной операции и освобождение Запорожской и Херсонской областей в значительной мере способствовало перекрытию каналов поставки украинских наркотиков, предназначенных для распространения среди российской молодежи», — отметил Гребенкин.

В марте текущего года генерал полиции России Владимир Колокольцев выступил с докладом о деятельности внутренних органов за 2022 год. Было выявлено 173 тыс. наркопреступлений и свыше 75 тыс. лиц, причастных к преступлениям. За этот же период в 2021 году зафиксировали 179 тыс. наркопреступлений.

Изъяли 31 т наркотиков, что на одну треть больше, чем в 2021 году. Расследовано 8,5 тыс. деяний в составе организованных групп и преступных сообществ. Выявлено более 2 тыс. мест незаконного изготовления наркотиков, включая 240 подпольных лабораторий.

Также в марте текущего года президент России Владимир Путин отнес к угрозам нацбезопасности действия иностранных спецслужб по обороту наркотиков. В перечень угроз также внесли экстремистские организации, включая националистические, по незаконному производству, контрабанде наркотиков и их распространению в России.