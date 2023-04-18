МВД утвердило критерии блокировки сайтов по изготовлению наркотиков

Критерии, по которым могут заблокировать сайт, касаются информации о местах приобретения наркотиков или способах о выращивании растений, содержащих наркотические вещества

Фото: Бычков Алексей / ТАСС

Министерство внутренних дел утвердило критерии блокировки сайтов по изготовлению наркотиков, психотропных веществ и способах выращивания наркосодержащих растений, следует из приказа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Сайты будут подвергаться блокировке, если на них содержатся:

данные о местах приобретения и стоимости наркотиков, даже если они поданы с помощью «сленговых наименований»;

описание создания специальных условий для незаконных посева и выращивания растений, содержащих наркотические вещества;

сведения о местах незаконного культивирования таких растений, а также о местах их дикого произрастания, в том числе с описанием маршрута к ним;

собственно информация о том, как создать тот или иной наркотик, психотропное или новое потенциально опасное психоактивное вещесто.

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

12 июля 2022 года МВД разработало законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Уголовную ответственность за склонение в Сети к потреблению наркотических веществ ввели в 2021 году, за такие действия могут приговорить к лишению свободы на срок до десяти лет.

В том же году рэпера Элджея оштрафовали на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в одном из его клипов. Суд назначил штраф по статье о пропаганде с использованием интернета. С начала 2021 года аналогичные штрафы получили рэпер Моргенштерн (признан иностранным агентом) и журналист Юрий Дудь (признан иностранным агентом).