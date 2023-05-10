Россиянин разбился на мотоцикле в Таиланде

Гражданин России разбился на мотоцикле на западном побережье Пхукета в Таиланде

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В Таиланде на острове Пхукет гражданин России разбился насмерть на мотоцикле, сообщает газета Phuket News со ссылкой на спасателей.

Авария произошла в районе деревни Хата в Тамбон-Кароне на западном побережье Пхукета.

«Турист из России не справился с управлением мотоциклом, вылетел с дороги и врезался в препятствие в районе деревни Ката. Водитель скончался на месте ДТП», — сообщили спасатели.

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.

1 апреля в центральной части Кубы произошло ДТП, в котором пострадали пятеро россиян. Авария произошла в окрестностях города Тринидад.



Российские граждане с другими туристами находились в экскурсионном автобусе, ехавшем из Тринидада в Варадеро, когда навстречу выехал большегрузный автомобиль. Водитель автобуса был вынужден совершить маневр, автобус попал в кювет и перевернулся. Двум пострадавшим потребовались операции.