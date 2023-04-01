Пятеро россиян пострадали в результате ДТП на Кубе, двое из них госпитализированы

Пятеро россиян пострадали в ДТП на Кубе

Фото: Jorge Rey / Getty Images

В центральной части Кубы произошло ДТП, в котором пострадали пятеро россиян, двое из них госпитализированы. Об этом сообщила консул России в стране Нана Мгеладзе.

ДТП произошло в окрестностях города Тринидад.

«Экскурсионный автобус, в котором находились наши и французские туристы, направлялся из Тринидада в Варадеро. Из-за выехавшего навстречу большегрузного автомобиля водитель автобуса был вынужден совершить маневр, он попал в кювет и перевернулся», — сказала она.

По словам консула, двоим госпитализированным необходима операция.

Ранее ДТП с автобусом произошло в Новосибирской области. Автобус столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали 11 человек, водитель легковушки погиб. МВД завело уголовное дело.