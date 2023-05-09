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Мотоцикл столкнулся с пожарной машиной в Москве

МВД: мотоцикл столкнулся с пожарной машиной в Москве, его водитель пострадал

Мотоцикл столкнулся с пожарной машиной в Москве
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Авария с участием мотоцикла и пожарной машины произошла на улице Земляной Вал в центре Москвы, по предварительным данным, пострадал мотоциклист. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Авария, по информации ведомства, произошла около 18:10 мск близ дома № 39/1. Портал MSK1 со ссылкой на пресс-службу МВД пишет, что после столкновения у мотоцикла загорелся бензобак. Как пишет Mash, огонь уже потушили.

Водитель байка, по информации телеграм-канала «112», находится в тяжелом состоянии. По данным МВД, его госпитализировали. 

В конце апреля на трассе М-7 в районе села Мячково в Нижегородской области грузовик, перевозивший танковые боеприпасы, столкнулся с фурой с топливной цистерной. Как сообщал портал NN.ru, водитель грузовика с боеприпасами не справился с управлением. В результате никто не пострадал, однако боеприпасы вывалились на дорогу. Утечки топлива из цистерны не было.

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