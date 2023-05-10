Посла России в Польше вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста

Сергей Андреев (Фото: Radek Pietruszka / EPA / ТАСС)

Посла России Сергея Андреева вызвали в МИД Польши, где вручили ноту протеста по поводу инцидента с самолетом пограничной стражи республики. Об этом пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил в Twitter.

«Мы решительно осуждаем провокационное и агрессивное поведение российской стороны», — говорится в сообщении пресс-секретаря.

7 мая Польша заявила об «опасном инциденте» с российским Су-35 над Черным морем. По словам погранслужбы Польши, российский Су-35 совершил три подхода к польскому патрульному самолету без соблюдения безопасной дистанции. Польский Turbolet потерял высоту, но сумел приземлиться. Самолет проводил патрулирование в Черном море в рамках операции Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ) под командованием Румынии.



В НАТО заявили о повышении готовности ВВС после инцидента с российским Су-35. Источник в НАТО сказал каналу France 24, что альянс «сохраняет бдительность» и направил дальнейшие запросы польским властям.

Россия не комментировала инцидент.