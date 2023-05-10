В мэрии раскрыли планы реконструкции набережных Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В ближайшие три года в столице планируется реконструировать еще семь участков набережных общей протяженностью свыше 20 км. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас в работе находятся четыре участка, относящиеся к Карамышевской, Крутицкой, Симоновской и Шелепихинской набережным. «До конца 2023 года планируется завершить работы по обустройству Крутицкой и первому участку Симоновской набережных», — заявил Бочкарев.

Начиная же с 2024 года градостроители возьмут в работу еще пять участков набережных. Во-первых, это Карамышевская и Шелепихинская набережные, а также участки вдоль Москвы-реки, где благоустроенной набережной на данный момент частично или полностью нет. На западе столицы это участок в Филях вплоть до «Мастерской Фоменко», на юге — два участка вокруг бывшей территории ЗИЛа: Симоновская набережная до пересечения с ТТК и набережная Марка Шагала на участке от Даниловского моста МЦК до затона Новинки.

Последний участок впоследствии будет переходить в мост длиной почти 300 м, который поведет в сторону проспекта Андропова, тематического парка «Остров мечты» и недавно открытого после масштабной реконструкции Южного речного вокзала. В конце апреля вице-мэр Бочкарев сообщал, что пролетное строение моста установлено на постоянные опоры, завершение работ на нем планируется до конца 2023 года.