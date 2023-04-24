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Строители установили основной пролет нового моста на ЗИЛе

Фото: stroi.mos.ru
Фото: stroi.mos.ru

Столичные строители завершили установку на постоянные опоры пролетного строения моста через затон Новинки в Даниловском районе Москвы. Об этом рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Мост длиной 291 м пройдет вдоль набережной Москвы-реки и свяжет застраиваемую ныне территорию в южной части бывшего завода ЗИЛ с центрами притяжения вокруг проспекта Андропова — а именно станцией метро «Технопарк», бизнес-парком Nagatino i-Land, тематическим парком «Остров мечты», а также Южным речным вокзалом, который в этом году откроется после масштабной реконструкции. Помимо обеспечения связанности района мост призван разгрузить Третье транспортное кольцо и собственно проспект Андропова.

По словам Бочкарева, большая протяженность моста потребовала от строителей поэтапно опускать его в проектное положение с использованием домкратов и подъемных механизмов. «Только так получилось обеспечить его устойчивое положение и равномерное распределение нагрузки», — добавил чиновник.

Помимо самого моста, отметил Бочкарев, столичные строители занимаются реорганизацией прилегающей улично-дорожной сети — всего около 1 км полотна, а также возведением подземного пешеходного перехода и разворотной площадки для городского транспорта. Ранее в апреле мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил планы столичных градостроителей открыть мост через затон Новинки до конца 2023 года. Готовность всего проекта он оценил в 85%.

Теги
мосты ЗИЛ Андрей Бочкарев Строительство Москва
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