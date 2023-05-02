Bloomberg рассказал о «резком» разговоре Маккарти с журналистом из России

Недавно избранный спикером палаты представителей США Маккарти резко ответил российскому журналисту, заявив, что поддерживает выделение помощи Украине. До этого политик выступал против выдачи Киеву «незаполненного чека»

Кевин Маккарти (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти во время визита в Израиль «резко обменялся мнениями» с журналистом из России, сообщил Bloomberg.

Маккарти отвечал на вопросы журналистов после выступления в кнессете (однопалатный парламент Израиля). Среди журналистов был и корреспондент одного из российских информационных агентств — Bloomberg не уточнил, какого именно. Среди российских агентств о присутствии своего корреспондента на пресс-конференции сообщало «РИА Новости».

Российский корреспондент спросил Маккарти, сократят ли США помощь Украине.

«Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю выделение помощи Украине. Я не поддерживаю, то что ваша страна сделала с Украиной <...>. Мы будем продолжать поддержку», — ответил журналисту спикер палаты представителей (цитата по «РИА Новости»).

По данным Госдепартамента, с конца февраля 2022 года США выделили Украине $35 млрд на помощь в области безопасности. Российские власти осуждают военную помощь Киеву со стороны западных стран, отмечая, что она лишь затянет конфликт, но не помешает Москве достичь поставленных целей.

Маккарти ранее неоднократно выступал против выделения неограниченной финансовой помощи Киеву. «Моя точка зрения всегда заключалась в том, что я ни на что не буду выдавать незаполненный чек», — заявлял он.

Спикером палаты представителей Маккарти стал в январе этого года. Нижняя палата конгресса США избрала его с 15-й попытки — до этого поддержать своего однопартийца отказались целый ряд представителей правого крыла Республиканской партии. Некоторые из них позже изменили свою позицию. Это первый за сто лет случай, когда выборы спикера не ограничились одним туром.

Спикер палаты представителей — третье по значимости политическое лицо в США после президента и вице-президента. В частности, спикер, его замы и главы комитетов определяют, какие законопроекты будут рассматриваться.